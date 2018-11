Standbeeld van overleden preses in Leicester

Dat heeft zijn zoon Aiyawatt aangekondigd. ,,Het wordt een permanent en passend eerbetoon aan de man die het allemaal mogelijk maakte'', zei hij.

De zeer populaire Vichai Srivaddhanaprabha kwam met vier andere inzittenden om het leven bij een helikoptercrash op 27 oktober in Leicester. Het toestel stortte neer op een parkeerplaats vlakbij het stadion na een thuiswedstrijd van de club.

De steenrijke zakenman kocht Leicester City in 2010 en vierde zes jaar later met de club het kampioenschap van de Premier League. ,,We zullen er alles aan doen om de herinneringen aan hem en zijn gedachtegoed te laten voortleven'', sprak zijn zoon. ,,Hij zal voor altijd in ons hart zitten. Hij zal nooit worden vergeten.''