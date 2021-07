Handbalsters tussen hoop en vrees na ’uitzwaaiduel’

Ondanks de slechte ’uitzwaaiwedstrijd’ tegen Zweden wenst het publiek de Nederlandse handbalsters het allerbeste in Tokio. Ⓒ Henk Seppen

DEN BOSCH - De voortekenen zijn niet al te florissant, maar dat betekent niet dat de Nederlandse handbalsters in Tokio hun ondergang tegemoet gaan. Het wordt een onvoorspelbaar toernooi, want de verschillen tussen de toplanden zijn erg klein, zegt iedereen die er verstand van heeft. De 23-28 nederlaag in het ’uitzwaaiduel’, zondagavond tegen Zweden, is dus geen reden tot paniek.