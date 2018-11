Zverev ergert zich aan handdoeken

„In mijn ogen begint het een beetje belachelijke vormen aan te nemen. Sommige spelers grijpen na elk punt naar die handdoek”, zegt de Duitser in aanloop naar de ATP Finals in Londen.

De nummer vijf van de wereld juicht de maatregelen toe die deze week zijn genomen in de Next Gen Finals van Milaan. Om te voorkomen dat de ballenjongens voortdurend met handdoeken rondrennen, moeten de spelers zelf hun handdoek pakken uit de hoek van de baan. „Vind ik een goede zaak, want de ballenjongens zijn er om ballen aan te geven. Hiermee voorkom je dat spelers na iedere foute bal hun handdoek pakken. Volgens mij moet je dat alleen doen als je zweet.”

Zverev erkent dat hij wellicht een uitzonderlijk geval is. „Ik geloof dat ik dit jaar twee keer een handdoek heb gepakt tijdens een partij, maar toen was het wel iets van 120 graden of zo.”