De Jong kijkt uit naar weerzien met oude club

Trainer Mark van Bommel verwacht dat het thuispubliek vanavond meer geluid maakt dan de fans van Tottenham Hotspur, die op Wembley volledig werden overrompeld door de supporters uit Eindhoven.

Eredivisie-topscorer Luuk de Jong kijkt al helemaal uit naar het treffen in de Achterhoek. De spits groeide op onder de rook van De Vijverberg, debuteerde namens De Graafschap in de Eredivisie en werd in 2009 na veertien wedstrijden al opgepikt door FC Twente. „Het is altijd mooi om in Doetinchem te komen. Een fantastische stad. Ik weet nog goed hoe gespannen ik was toen ik bij het eerste elftal kwam”, aldus De Jong, die de knop na het verlies bij Spurs al snel heeft omgezet. „Het is even omschakelen, maar de focus ligt nu weer op De Graafschap. In de competitie zijn we gewoon heel goed bezig. Hopelijk staan we na zaterdagavond op 36 punten.”

Wat spektakel betreft belooft de laatste ontmoeting tussen De Graafschap en PSV in Doetinchem van ruim drie jaar geleden veel goeds. PSV verspeelde een 0-3 voorsprong, overleefde bij 3-4 een knotsgekke scrimmage en won uiteindelijk met 3-6. De Jong was in dat duel een keer trefzeker.