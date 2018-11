Oranjevrouwen zetten grote stap richting WK

De Leeuwinnen begonnen voortvarend tegen de Zwitserse dames. In de vijfde minuut was Lieke Martens al heel dicht bij de openingstreffer. Haar poging eindigde op de kruising en dus niet in het doel.

Sowieso in het eerste half uur vielen de Oranjevrouwen veelvuldig aan. Zeker de kans van Jackie Groenen had meer moeten opleveren. Ze schampte echter de bal bij haar kans in de zestienmeter van de Zwitsers. En zo kreeg de ploeg van bondscoach Wiegman aardig wat mogelijkheden om de score te openen. De rust werd met 0-0 bereikt.

Maar vlak na rust was daar dan toch de verdiende voorsprong. Sherida Spitse mocht van zo’n twintig meter aanleggen voor een vrije trap. Haar poging kon niet strakker: via de binnenkant van de paal vloog de bal in het doel: 1-0.

Groenen moest de strijd na een uur spelen staken: bij een overtreding kon ze niet verder door een enkelblessure.

De Nederlandse dames hadden het duel onder controle, zonder de Zwitserse vrouwen te overlopen. Maar twintig minuten voor tijd werd er wel een comfortabelere voorsprong behaald. Martens kreeg na enkele passen de bal in de zestien en de speelster van FC Barcelona had aan dit buitenkansje genoeg: 2-0.

Vivianne Miedema, die niet per se een dijk van een wedstrijd speelde, wist tien minuten voor tijd wel de wedstrijd op slot te gooien. Na een lange aanval over veel schuiven kreeg de aanvalster de bal en na enkele keren kappen en draaien wist ook zij het net te doen bollen: 3-0. De verdediging bij Zwitserland was gatenkaas op dat moment.

Door de ruime zege van Oranje zal het voor de Zwitserse vrouwen een hels karwei worden om het WK nog te gaan halen. En zo zijn de dames van Wiegman als Europees kampioen zeer waarschijnlijk ook op het WK aanwezig.

