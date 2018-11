PEC het schip in tegen Willem II

De Tilburgse ploeg zegevierde bij PEC Zwolle met 2-3. Met twee treffers was Fran Sol de gevierde man bij de bezoekers. De Spaanse spits, die in de voorgaande drie competitieduels niet had gescoord, bracht daarmee zijn totaal in de eredivisie op negen goals, voorlopig evenveel als topscorer Luuk de Jong (PSV).

De voorgaande acht duels leverden voor Willem II slechts vier punten op. Dankzij de derde competitiezege klommen de Brabanders naar de elfde plaats. Voor PEC Zwolle daarentegen komt de degradatiestreep steeds dichterbij. De ploeg van coach John van ’t Schip pakte uit de laatste vier eredivisieduels welgeteld één punt.

Willem II kwam snel tot scoren. Damil Dankerlui kopte raak uit een voorzet van Diego Palacios. Na een kwartier trof de Tilburgse ploeg opnieuw doel. Op aangeven van Fernando Lewis tikte Fernando Sol de bal binnen (0-2).

Mike van Duinen en Ouasim Bouy waren aan het einde van de eerste helft namens PEC Zwolle in de afronding niet slagvaardig genoeg. Na de rust zette de thuisclub het offensief door. In de 57e minuut legde arbiter Richard Martens het duel even stil, omdat er bekers bier en andere voorwerpen op het veld werden gegooid. Kort na de hervatting bracht Vito van Crooy de spanning terug (1-2).

Met een fraaie kopbal zorgde Sol na ruim een uur voor 1-3. Zian Flemming wist nog wel 2-3 te maken, maar de Zwolse gelijkmaker bleef uit.