Veldwijk houdt Sparta met hattrick aan kop

Go Ahead Eagles bleef als nummer twee in het spoor van Sparta. De club uit Deventer versloeg FC Dordrecht met 2-1 dankzij een treffer diep in blessuretijd van invaller Pieter Langedijk. Het verschil met Sparta is één punt.

FC Den Bosch klom naar de derde plaats. De Brabantse club versloeg voor eigen publiek het eveneens hoog genoteerde FC Twente met 2-1. Het verschil met Sparta bleef twee punten. FC Twente zag de achterstand op de leider uit Rotterdam oplopen tot vier punten.

Sparta begon slecht aan de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. De hekkensluiter van de eerste divisie leidde na amper een kwartier verrassend met 0-2 dankzij treffers van Sylla Sow en Nick Venema. Nog voor de rust kwam de Rotterdamse ploeg sterk terug. Rick van der Meer (eigen doel) en Veldwijk (twee) zorgden voor vreugde op het Kasteel (3-2). De drie doelpunten van de ontketende thuisclub vielen in een tijdbestek van zes minuten. Na de pauze sloeg Veldwijk nog een keer toe.

FC Den Bosch leidde tegen FC Twente na 25 minuten al met 2-0. Stefano Beltrame opende de score met een schitterende hakbal waarna Stefan Velkov de Brabantse voorsprong verdubbelde. Tom Boere verkleinde namens de bezoekers in de 32e minuut de achterstand. Daar bleef het bij, ondanks het vertrek van Velkov in de 77e minuut na zijn tweede gele kaart,

Jong Ajax versloeg NEC in Amsterdam met 4-0. Voor de thuisploeg kwamen Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Vaclav Cerny en Ché Nunnely tot scoren. Ook Jong PSV won, met 3-5 bij RKC Waalwijk. Cody Gakpo en Joël Piroe brachten namens de bezoekers ieder twee doelpunten op hun naam.