Getergde Miedema: ’Ik heb gedaan wat ik kon’

De spits van Arsenal wilde koste wat het kost haar basisplaats in Oranje waarmaken. „Ik ben in vorm en dat heb ik laten zien. De eerste echte kans die ik kreeg ging erin”, zei ze op Veronica na het duel in de Galgenwaard.

Miedema maakte de 3-0 in een wedstrijd waarin de Nederlandse voetbalsters steeds het overwicht hadden. „De eerste helft speelden we onrustig en kregen geen uitgespeelde kansen. Het hielp dat we na rust snel op 1-0 kwamen. Dat voetbalde makkelijker. Ik heb gedaan wat ik kon en dankzij die drie goals hebben we een heel goede uitgangspositie.”

Bekijk ook: Oranjevrouwen zetten grote stap richting WK

Bekijk ook: Herbeleef hier de ruime zege van Oranje op Zwitserland