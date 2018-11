Zege verzacht de pijn bij Groenen

Een uurtje later stond haar gezicht echter al weer een stuk vrolijker. „Ik kreeg een trap, het deed veel pijn en ik kon het er niet uit lopen. Maar het begint nu al wat beter te voelen”, zei de 23-jarige middenveldster van Oranje.

Groenen laat haar enkel zaterdag onderzoeken door de medische staf en hoopt dan maandag mee te kunnen naar Schaffhausen, de Zwitserse stad waar een dag later de return wordt gespeeld in de finale van de play-offs om een WK-ticket. Die return lijkt een formaliteit na de ruime zege van Oranje in De Galgenwaard (3-0).

„We hebben een fijne marge opgebouwd, maar we zijn er nog niet”, benadrukt Groenen. „De Zwitserse vrouwen weten wat ze moeten doen om het WK te halen, veel scoren. Wij zullen dus scherp moeten zijn en ons goed moeten voorbereiden. Ik hoop er weer bij te zijn. Natuurlijk wil ik die wedstrijd ook spelen.”

