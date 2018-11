Martens: ’Dit mogen we niet meer uit handen geven’

„Dit mogen we natuurlijk niet meer weggeven”, zei de linksbuiten van Oranje na de 3-0 in Utrecht tegen Zwitserland. „We hebben drie doelpunten gemaakt en thuis de ’nul’ gehouden. Beter kan eigenlijk niet.”

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman wist het krachtsverschil pas na rust om te zetten in doelpunten. „We hebben veel kansen gecreëerd, maar die bal wilde er maar niet in. Toch zijn we geen moment in paniek geweest. In de rust zeiden we tegen elkaar: als we zo doorgaan, komen de doelpunten vanzelf. Het was heel fijn dat Sherida aan het begin van de tweede helft die vrije trap erin schoot. Daarna vielen ook de tweede en derde treffer”, aldus Martens, die zelf de 2-0 voor haar rekening nam. „We moeten de return gecontroleerd uitspelen. Zo’n goede uitgangspositie mogen we niet meer uit handen geven.”