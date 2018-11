Garantie op licht in Kuip voor Oranje

Bij de laatste wedstrijd in Stadion Feijenoord, de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen VVV-Venlo, ging door een technische oorzaak al na één minuut het licht uit, waarna de wedstrijd gestaakt moest worden.

De afgelopen week is koortsachtig gewerkt om het technische probleem te verhelpen door onder andere een transformator te vervangen. Met het gewenste resultaat, zo is gebleken uit een test. Om te voorkomen dat in de toekomst bij een herhaling van het technische euvel weer een wedstrijd gestaakt zou moeten worden, heeft Stadion Feijenoord besloten een back-up systeem te installeren.

Dat zal begin volgende week worden ingebouwd en getest, met als doel dat de stadionverlichting gegarandeerd is, om te beginnen bij het treffen vrijdag tussen Oranje en de Fransen.