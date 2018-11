Van Bronckhorst: ’Heracles Almelo een concurrent’

„Wij kunnen goede zaken doen met de punten te pakken en het gat met Heracles groter te maken. Het is belangrijk om te winnen van je concurrenten”, aldus trainer Giovanni van Bronckhorst.

Lastig

Feyenoord en Heracles hebben allebei twintig punten, maar het team van Van Bronckhorst heeft door de al na één minuut gestaakte wedstrijd tegen VVV-Venlo een duel minder gespeeld. De Feyenoord-trainer is beducht voor de tegenstand van Heracles. „Het is altijd een lastige uitwedstrijd voor ons. Zeker nu ze zo’n goede start van de competitie hebben.”

Van Bronckhorst heeft Heracles nauwgezet geanalyseerd en ziet duidelijk de hand van trainer Frank Wormuth. „Met de nieuwe trainer hebben ze een wat andere manier van spelen. Het steekt goed in elkaar. Het is een team dat heel compact kan spelen en daarnaast hebben ze met jongens als Peterson en Kuwas spelers die het verschil kunnen maken. Het is een elftal dat echt als een team speelt. Ze willen voor elkaar werken en maken de meters. Dat maakt het een heel stugge ploeg om tegen te spelen. Dat hebben ze bewezen in de wedstrijden die ze gespeeld hebben en dat bewijst ook de plek op de ranglijst.”

Motivatieprobleem

Dat Feyenoord voorlopig strijdt om de derde plaats, leidt volgens Van Bronckhorst niet tot motivatieproblemen bij zijn spelers. De Feyenoord-trainer wil zich ook nog niet gewonnen geven voor de titelstrijd. „Ik hoop dat we de aansluiting kunnen behouden met PSV en Ajax. Die derde plek willen we vasthouden en kijken wat er nog mogelijk is om te stijgen. Daar hebben de prestaties van Ajax en PSV ook invloed op. Elke week kan weer anders zijn. Het kan natuurlijk omslaan. Ajax en PSV kunnen ook punten gaan verliezen en daarop moeten wij wachten. Ondertussen moeten we wel zelf winnen.”

Op basis van het spel dat zijn ploeg recent heeft getoond, heeft Van Bronckhorst vertrouwen in een goed resultaat tegen Heracles. „Met uitzondering van de wedstrijd tegen Ajax hebben we de afgelopen weken gespeeld op de manier die ik graag wil zien. Met veel tempo en veel beweging. Dat hoop ik nu ook weer te zien.”