Frenkie de Jong levert vrije dag in

De middenvelder van Ajax leverde gisteren zijn vrije dag in om zich te laten behandelen bij fysiotherapeut André van Alphen. Vandaag ondergaat hij een test en verwacht hij de groepstraining te hervatten.

Getergd

Erik ten Hag ziet zijn internationals na het duel bij Excelsior uitvliegen en wil het blok tussen de interlandperiodes goed afsluiten. „We willen winnen, maar dat geldt voor elk duel”, aldus de trainer, die in Rotterdam geen makkelijke middag verwacht. „Het is een pittige wedstrijd tegen een getergde tegenstander, die op Woudestein lastig is te bespelen.”

Hij weet hoe dat moet. „Door ons eigen spel te spelen en het enthousiasme van Excelsior te beteugelen. Zorgen dat zij niet de energie krijgen.”