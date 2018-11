’Pereiro heeft specifieke kwaliteiten en brengt wat wij vragen’

De schandalige bekeruitschakeling tegen RKC Waalwijk, waarin de B-keus de kans kreeg, heeft de discussie over de basiself van PSV niet bepaald vergroot. Toch blijft zeker een andere miljoenenaanwinst – Erick Gutierrez – op de deur bonzen. Van Bommel doet voorlopig echter niet open. Zijn meest aanvallende middenvelder Gaston Pereiro blijft bij tijd en wijle een mysterie. De technisch zo vaardige Uruguayaan lijkt in sommige duels nog steeds op een liefhebber van het aloude verstoppertje.

Van waarde

„Maar hij brengt wat wij van hem vragen. En als dat niet zo zou zijn, dan zijn we daar met hem mee bezig. Zo geldt dat voor elke speler”, aldus Van Bommel. „Gaston heeft zijn specifieke kwaliteiten en ik denk dat die passen bij de andere spelers die op het veld staan. Hij is van waarde en moet net als het hele elftal nog stappen maken. Als het team beter draait, gaat hij ook nog beter voetballen. Het is niet zo dat ik er bewust aan vasthoud omdat er over geschreven wordt. Dat zou heel slecht zijn.”

De 41-jarige hoofdtrainer kan ook wijzen naar de statistieken. Pereiro is na Hirving Lozano de PSV’er die de meeste kansen creëert. Beide spelers nemen ook de hoekschoppen van de Eindhovenaren. Pereiro staat na elf wedstrijden al op zeven doelpunten, waarvan drie strafschoppen.

