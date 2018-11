Advocaat: ’Slutsky wil vast niet met me op de foto’

„Ik ken Dick Advocaat erg goed en ik ben blij hem weer te zien, maar het wordt geen wedstrijdje Slutsky-Advocaat. Het gaat om Vitesse en FC Utrecht”, aldus Vitesse-trainer Leonid Slutsky.

Heel populair

Slutsky spreekt vol lof over Advocaat, die hij in de Russische competitie heeft leren kennen als trainer van de tegenstander. „Hij is de beste trainer aller tijden van Zenit Sint-Petersburg, want hij is niet alleen kampioen van Rusland geworden, maar heeft ook de UEFA Cup en de Europese Super Cup gewonnen. Hij is nog altijd heel populair in Rusland.”

Het onderlinge respect is wederzijds. Advocaat vindt Slutsky een verrijking voor de Eredivisie. „Een goede man. Op zich is het een goede zaak als mensen met andere ideeën ook eens de kans krijgen. We vinden het heel normaal als een Nederlandse trainer in Rusland aan de slag gaat. Waarom niet eens andersom? Dit is een trainer met een grote reputatie. Hij heeft bij een van de grootste clubs, zo niet dé grootste club in Rusland gewerkt (CSKA Moskou, red.). En ook nog eens heel succesvol. Sowieso ben je een topcoach als je vijf, zes jaar bij een topclub kan werken. Anders houd je het niet vol.”

Reputatie

Ook Advocaat kan zich de eerste wedstrijd tegen Slutsky nog goed herinneren. Vooral om wat er na dat duel gebeurde. „Ik had al een zekere reputatie van het Nederlands elftal, Glasgow Rangers, Zuid-Korea en hij kwam pas net kijken. Na die wedstrijd wilde hij met mij op de foto. Dat zal hij nu niet meer doen, denk ik.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie