Pierre Vermeulen, een leven lang linksbuiten

Pierre Vermeulen trots voor de beroemde tegeltjeswand in het Roda JC-stadion, waarop de ondergrondse mijnen in de buurt zijn afgebeeld. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

Het Nederlands elftal staat komende week in de Nations League tegenover wereldkampioen Frankrijk. Drie dagen later volgt een wedstrijd in en tegen Duitsland. Oranje bekoort de mensen weer. Ook Pierre Vermeulen, die als international midden jaren 80 voor het grote Paris Saint-Germain uitkwam en zes jaar furore maakte in de Franse competitie. „De klasse bij jongens als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong druipt er vanaf. Die maken Oranje beter.”