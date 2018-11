Verstappen focust op stunt én op volgend seizoen

Want ook aan de vooravond van de Grand Prix van Brazilië gaat er geen dag voorbij of hij houdt de ontwikkelingen van de nieuwe Honda-motor tegen het licht. Momenteel worden die in de praktijk getest door Pierre Gasly en Brendon Hartley bij Red Bulls’ opleidingsteam Toro Rosso. Met tot nu toe opvallende en hoopgevende resultaten.

Dagelijks bestudeert Verstappen dan ook alle actuele data en informeert hij naar de laatste ervaringen. Zo wordt de voorbereiding op de voorlaatste race van 2018 in São Paulo gecombineerd met gesprekken met engineers en andere betrokkenen, onder het mom ’hoe meer en hoe eerder we het weten, hoe beter.’

Innerlijke rust

Dat verklaart ook de innerlijke rust die Verstappen in Brazilië uitstraalt. Twee weken geleden liet hij al in Mexico City weten dat de resultaten van de nieuwe Honda-motor ronduit spectaculair zijn. Om tussen de bedrijven door met de door hem veel bekritiseerde krachtbron van Renault nog tweede in Amerika te worden en voor de tweede achtereenvolgende keer Mexico te winnen, is dan extra mooi meegenomen.

Maar Verstappen gaf al aan dat hij voor Brazilië en de afsluitende Grand Prix in Abu Dhabi niet hoopvol is gestemd. Maar als het mee zou zitten, is hij klaar om zijn kans te grijpen. Dus gaat hij voor de twee nog resterende overwinningen. En voor alle duidelijkheid, niet voor het algemeen klassement waarin hij nog als derde kan eindigen. Een podiumplaats die hem weinig doet. Daarom is succes in São Paulo en Abu Dhabi mooi meegenomen, maar is de focus al scherp op 2019 gericht. Op de wereldtitel.

Intussen maakt hij ook op het op 700 meter hoge circuit duidelijk dat wereldkampioen Lewis Hamilton en hij boven de rest uitsteken. Wat zou het daarom mooi zijn geweest om dit duo in gelijkwaardige wagens tegen elkaar te zien rijden. Het zich nog steeds verder ontwikkelende megatalent Verstappen versus de ervaren klasse van de Brit.

Impact groot

Helaas werkt het zo niet in de Formule 1, waarin de aan megabudgetten gekoppelde kwaliteit van motor en materiaal het verschil maken. Daarom is de impact van Verstappen in de internationale racewereld zo groot. Omdat de 21-jarige Nederlander het levende bewijs is dat ook de coureur nog steeds het verschil kan maken. Zoals hij op de eerste trainingsdag in São Paulo opnieuw zou bevestigen.

Zo legde hij de eerste sessie als snelste af en kwam hij tijdens de tweede training niet verder dan de vijfde tijd. Met als kanttekening dat hij 45 minuten lang in de garage moest blijven omdat zijn RB14 olie lekte en vervolgens verloor hij tenminste een halve seconde tijdens zijn snelle ronde omdat Lance Stroll hem hinderde. Met die halve seconde eraf zou Verstappen opnieuw de snelste tijd hebben gescoord.

Hij bleef er ditmaal rustig onder. De auto voelde opnieuw goed en lijkt klaar voor een nieuwe verrassing. Dat zou weer mooi meegenomen zijn.