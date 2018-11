Sol: ’Paniek? Een Willem II-spits staat wel langer droog’

Met zijn doelpunten schoot en kopte de Spanjaard zich in de top-10 van meest scorende spelers in de geschiedenis van de Tilburgse club, de teller van Sol staat nu op 35. „Het is een geweldige keuze geweest om tweeënhalf jaar geleden naar Willem II te gaan”, aldus de spits tegenover Fox Sports. „Ik heb hier een geweldige tijd en hoop dat ik hoger op de lijst van doelpuntenmakers kom.”

Sol rondde na een kwartier een strakke voorzet van Fernando Lewis af en kopte na ruim een uur de 1-3 binnen uit een hoekschop van Daniel Crowley. „Ik had drie wedstrijden niet gescoord, maar werd daar niet onrustig van”, lachte Sol. „Ik heb wel eens langer droog gestaan, maar drie wedstrijden is zeker voor een spits bij Willem II niet iets om van in paniek te raken.” De Spanjaard vierde zijn eerste doelpunt uitbundig met de hele reservebank van de Tilburgers.

Hard nodig

„Dat deed ik omdat ik wilde laten zien dat we het met zijn allen doen, iedereen hoort erbij, ook de jongens die wat minder spelen”, aldus de aanvaller. „Dit was een belangrijke overwinning, deze hadden we ontzettend hard nodig”, besloot Sol, die met Willem II de eerste zege boekte sinds eind augustus.

