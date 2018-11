Van ’t Schip: ’Scheidsrechter had moeten optreden’

„Ik zeg niet veel over de arbitrage”, aldus de coach tegenover Fox Sports. „Maar de spelers van Willem II konden naar hartenlust tijdrekken. En daar had de arbiter (Richard Martens, red.) gele kaarten voor moeten geven. Daar heeft hij ze ten slotte voor bij zich.”

Maar dat gebeurde niet, slechts Damil Dankerlui kreeg namens de bezoekers in blessuretijd pas geel voor een overtreding. „En dus kan ik de irritatie van het publiek wel begrijpen”, zei Van ’t Schip, die de bekers bier in groten getale van de tribune richting het veld zag vliegen.

Horloge

„En dat keur ik natuurlijk niet goed, maar ik snap het wel. Als de spelers tijdrekken en de scheidsrechter trekt daar een kaart voor, dan gebeurt dit niet. Ik heb de vierde man er een aantal keer op gewezen, maar alleen op je horloge kijken werkt niet”, aldus Van ’t Schip, die uit de laatste vier duels met PEC maar één schamel puntje pakte.

„Wij gaan de bus niet parkeren”, zei de coach over het gebrek aan goede resultaten. „De manier waarop we tegen Willem II gespeeld hebben, is de manier waarop we willen spelen en dat gaan we niet aanpassen. We moeten het beter gaan uitvoeren.”

