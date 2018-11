Gemengd Koreaans duo naar tafeltennisfinale

De Noord-Koreaanse Cha Hyo Sim en de Zuid-Koreaan Jang Woojin hebben zich als gemengd Koreaans koppel geplaatst voor de grote finale van de World Tour. Alleen de beste acht koppels van dit jaar doen daar aan mee.

Cha Hyo Sim en Jang Woojin behaalden de benodigde punten door de halve finales te bereiken van het Oostenrijks Open. Saillant is dat de finale van de World Tour (13-16 december) in de Zuid-Koreaanse stad Incheon plaatsvindt. „We zijn heel trots op het verenigd Koreaans team. Deze spelers zijn een zichtbaar onderdeel van het proces dat de grenzen van de sport overschrijdt”, aldus voorzitter Thomas Weikert van de internationale tafeltennisfederatie ITTF.

Het tafeltennis loopt voorop als het gaat om het herenigen van de twee Korea’s. Op het WK in Zweden in mei van dit jaar werden gedurende het toernooi de vrouwenteams van Noord- en Zuid-Korea samengevoegd. De buurlanden, formeel nog altijd met elkaar in oorlog, hebben grootse plannen voor de toekomst. Noord- en Zuid-Korea willen zich samen kandidaat stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2032.