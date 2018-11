Telesport presenteert nieuwe columnisten

ELKE ZATERDAG

Wim Kieft , 43-voudig Oranje-international, heeft vanaf deze week elke zaterdag zijn column op de eerste sportpagina’s. Hij staat bekend om zijn totale onafhankelijkheid en heldere kijk op topvoetbal. „Ik blijf zeggen wat ik vind. Van spelers, van clubs, van alles wat met topvoetbal te maken heeft. Het is voor mij echt een eer om vanaf vandaag elke zaterdag mijn mening te kunnen geven over topvoetbal op de beste sportpagina van Nederland. Ik ben serieus blij dat De Telegraaf mij dat podium biedt”, zegt Kieft.

ELKE DINSDAG

Bert van Marwijk, Dirk Kuyt, Ruud Gullit en Edwin van der Sar geven hun visie in hun column bij toerbeurt elke dinsdag in deze krant. Een kwartet dat een enorme staat van dienst heeft in het Nederlandse en internationale voetbal.

Bert van Marwijk was 52 interlands bondscoach van het Nederlands elftal. Hij leidde Oranje als laatste coach naar de WK-finale in 2010, nadat hij eerder al als clubcoach Feyenoord aan de UEFA Cup hielp.

Ruud Gullit kwam 66 keer uit voor Oranje en werd met het Nederlands elftal Europees kampioen, terwijl hij in zijn clubcarrière ook nog eens 20 hoofdprijzen won.

Edwin van der Sar is 130-voudig Oranje-international en geeft na een eveneens schitterende voetballoopbaan (28 trofeeën), waarin hij onder meer twee keer de Champions League won, nu leiding aan topclub Ajax.

Dirk Kuyt kwam 104 keer uit voor Oranje, haalde op de twee WK’s die hij speelde zilver en brons en sloot zijn lange carrière met prijzen in Nederland, Engeland en Turkije af met een kampioenschap bij Feyenoord. Hij is nu trainer van het hoogste jeugdteam bij Feyenoord. „Ik vind het mooi om elke maand naast deze voetbaliconen mijn mening over voetbal te geven”, zegt de oud-topvoetballer.

ELKE MAANDAG

Jordi Cruijff , óók een ex-international van Oranje en oud-speler van onder meer FC Barcelona en Manchester United, geeft op maandag nog steeds zijn unieke blik vanuit het buitenland op alle voetbalontwikkelingen.

ELKE VRIJDAG EN MAANDAG

Valentijn Driessen is de man met de scherpste pen onder de voetbaljournalisten. Voor en na elk voetbalweekeinde heeft hij oog voor alles wat zich afspeelt in het topvoetbal. Een kritische blik waar nodig is, een compliment waar het verdiend is. Maar altijd scherp!