Verstappen rijdt vijfde tijd in derde training

De Nederlander was in zijn Red Bull een kleine seconde langzamer dan Sebastien Vettel, de snelste coureur op het circuit van Interlagos.

De Duitser van Ferrari klopte Lewis Hamilton, de Britse kopman van Mercedes die al zeker is van de wereldtitel. Valtteri Bottas klokte de derde tijd, voor Kimi Räikkönen, Verstappen en Daniel Ricciardo. De kwalificatie begint om 18.00 uur in São Paulo.

Verstappen, die twee weken geleden de Grote Prijs van Mexico won, reed vrijdag de snelste tijd in de eerste vrije training. Hij kwam in de tweede training tot de vijfde tijd, mede omdat zijn Red Bull drie kwartier aan de kant bleef met olielekkage.

De individuele wereldtitel is al vergeven, maar Mercedes en Ferrari vechten nog om het kampioenschap van de constructeurs. De Duitse renstal leidt het klassement met 55 punten voorsprong op het Italiaanse raceteam. De race in São Paulo is de voorlaatste van het jaar. Het seizoen eindigt op 25 november in Abu Dhabi.