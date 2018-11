Dani Alves: ’Werken met Guardiola is beter dan seks’

De Braziliaanse vleugelverdediger koestert zijn tijd onder Guardiola duidelijk, want Alves had heel wat lof voor zijn ex-coach.

„Hij is een genie wat sleutelmomenten betreft”, aldus Dani Alves, die momenteel bij Paris Saint-Germain speelt. „Hij weet hoe hij aan zijn spelers moet uitleggen wat ze exact moeten doen. Hij is bij meerdere wedstrijden degene geweest die ons liet winnen. We moesten gewoon zijn instructies opvolgen. Met hem samenwerken, is beter dan seks hebben”, sloot de Braziliaan veelzeggend af.

Toen Guardiola met die uitspraak werd geconfronteerd, reageerde de Catalaan laconiek. „Ik heb véél liever seks!”

Reactie Guardiola: