Korte mag het laten zien bij NAC

Trainer Mitchell van der Gaag geeft de Hagenaar een kans als vervanger van de geblesseerde Luka Ilic. Korte moest zich vooralsnog tevreden stellen met vier invalbeurten in de eredivisie.

NAC kan in Emmen ook geen beroep doen op middenvelder Anouar Kali. Gianluca Nijholt keert na een schorsing terug in de ploeg.

Bij FC Emmen is aanvoerder Anco Jansen hersteld van een blessure. Jansen neemt de plek over van Alexander Bannink, die nu geblesseerd is. Het gepromoveerde Emmen won dit seizoen twee keer, maar de ploeg van trainer Dick Lukkien wacht nog op de eerste zege voor eigen publiek. De club uit Drenthe staat met tien punten op de zestiende plek in de eredivisie, NAC is zeventiende met twee punten minder.