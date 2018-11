Bitter einde van carrière voor toptennisster

De voormalig nummer 5 van de wereld maakte dat bekend in Praag, waar dit weekend de finale van de Fed Cup wordt gespeeld. Problemen met haar gezondheid zijn de reden van haar afscheid. De Australian Open wordt haar laatste toernooi.

De 31-jarige Safarova was in 2015 finalist op Roland Garros. Ze verloor in drie sets van Serena Williams. Een jaar eerder haalde ze al de laatste vier op Wimbledon.

Safarova is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 106. In het dubbelspel was ze vorig jaar de nummer 1 van de wereld.