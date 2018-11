Video - Adembenemend eerbetoon Leicester-fans aan voorzitter

Duizenden thuisfans hebben op indrukwekkende manier een eerbetoon gebracht met een wandeling naar het stadion en een adembenemende minuut stilte vlak voor de aftrap.

Duizenden fans wandelden vanuit het stadscentrum richting het voetbalstadion. Ook de geblesseerde Leicester-spelers Harry Maguire en James Madison wandelden mee met de ‘5.000-1 walk’, vernoemd naar de stand bij de bookmakers die de Engelse eersteklasser had voor hun wonderjaar 2016 waarin ze landskampioen werden.

Het speelveld werd omringd door een tapijt van sjaals en shirts van fans om hun overleden voorzitter te eren. Ook buiten het stadion lag er een indrukwekkend bloementapijt.

Het moment dat het meest naar de keel greep was vlak voor de aftrap. De duizenden fans in het stadion hielden allemaal hun witte sjaal boven het hoofd tijdens de minuut stilte. Het duel thuis tegen Burnley eindige in 0-0.

Newcastle United kwam na de zege van vorige week opnieuw tot winst. AFC Bournemouth werd met 2-1 verslagen. Salomon Rondon was tweemaal trefzeker voor Newcastle. Nathan Aké speelde de hele wedstrijd bij Bournemouth.

Tottenham Hotspur speelt om 18.30 uur uit tegen Crystal Palace. De andere topclubs komen zondag pas in actie. De twaalfde speelronde wordt afgesloten door Manchester City-Manchester United.