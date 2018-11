Kashima Antlers wint Aziatische CL

De ploeg van trainer Go Oiwa had vorige week het eerste duel met Persepolis in de finale met 2-0 gewonnen en de Japanners hielden zaterdag stand tijdens de return in Teheran (0-0).

Zo'n 80.000 voetbalfans waren naar het imposante Azadi-stadion gekomen om de Iraanse kampioen aan te moedigen. Onder hen ook enkele honderden vrouwen, die van de overheid toestemming hadden gekregen om de voetbalwedstrijd te bezoeken. Vrouwen zijn doorgaans niet welkom in de stadions in het islamitische land. Persepolis greep weliswaar naast de Aziatische titel, maar kreeg wel de Fair Play-award.

Als kampioen van Azië mag Kashima Antlers meedoen aan het WK voor clubs, volgende maand in de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig jaar was met Urawa Red Diamonds ook een Japanse club de beste in de Aziatische Champions League.

Naast Kashima Antlers doen verder Real Madrid, Guadalajara, Al-Ain, Wellington FC en Espérance de Tunis mee aan het WK voor clubs. Daar komt nog de kampioen van Zuid-Amerika bij. De finale van de Copa Libertadores gaat tussen de Argentijnse grootmachten Boca Juniors en River Plate. De winnaar daarvan stroomt net als Real Madrid op het toernooi voor de continentale kampioenen pas in de halve finales in. De finale van het WK is op 22 december in Abu Dhabi.