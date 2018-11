Neymar reageert zeer geprikkeld op Football Leaks

Daarin zou blijken dat de Braziliaanse ster van PSG maandelijks 375.000 euro verdient om zich aan de ethische regels, zoals het zwaaien naar de fans van de France club, te houden. ’Fake news’, volgens de gepikeerde aanvaller.

Ⓒ Screenshot Instagram-stiry Neymar

De ’ethische premies’ bij de Franse topclub PSG zorgde de afgelopen dagen voor heel wat controverse in de voetbalwereld. Volgens uitgelekte documenten zouden de spelers van PSG extra geld krijgen om zich aan de huisregels van de club te houden. Zoals: op tijd komen, mediaverplichtingen nakomen en ook de supporters groeten.

Neymar zou ook jaarlijks zo’n dertig miljoen euro verdienen door puur en alleen in de Instagram-verhalen van ploegmaat en landgenoot Thiago Silva te verschijnen.

Even later toonde de Braziliaanse voetballer met een gepikeerde reactie dat de hele hetze hem toch wel iets doen. „Ik weet niet wat het ergste is: de bron of degenen die erop reageren”, reageerde hij op een artikel van het Braziliaanse Globe Sport. „Bende slecht geïnformeerde idioten. Ik word moe van deze kwaadwillige pers. Bedankt, God, voor elke liter geduld die je me geeft.”