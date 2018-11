Briljant optreden ongrijpbare Depay

In het treffen met Guingamp boog de 24-jarige Nederlander eigenhandig het resultaat in de tweede helft om in het voordeel van zijn elftal. De geboren Moordrechter scoorde twee keer en gaf ook twee assists: 2-4 zege.

Nadat Marcus Thuram, de zoon van legende Lilian, Guingamp in de 21e minuut op een 1-0 voorsprong had gezet, was het na rust de beurt aan Depay. De aanvalsleider van Oranje stelde in de 62e minuut Houssem Aouar in staat tot het maken van de gelijkmaker en scoorde vervolgens zelf in de 66e en 73e minuut.

Bij de vierde treffer van Lyon gaf Depay opnieuw de assist. Deze keer maakte Maxwel Cornet het karwei af voor Lyon, dat vierde staat in de Ligue 1. Tussendoor scoorde Thuram vanaf elf meter voor Guingamp.

Depay trof doel met een prachtige vrije trap van een meter of 25 van het doel en met een geplaatst schot van net buiten het zestienmetergebied. Een kwartiertje voor tijd kreeg hij ook nog een gele kaart. Ook Kenny Tete stond in de basis bij Lyon

De goede vorm van Depay is ook goed nieuws voor het Nederlands elftal. In de Nations League staan komende week de duels met Duitsland (16 november) en Frankrijk (19 november) op de rol.