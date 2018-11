Verstappen positief gestemd

„We hadden de hele kwalificatie teveel onderstuur. Dat is niet helemaal top”, begon de coureur van Red Bull in gesprek met Ziggo Sports.

Dat Verstappen in het eerste deel van de kwalificatie de snelste tijd klokte, deed de 21-jarige Nederlander weinig. „Wat is Q1. Dat is helemaal niks. Niemand rijdt dan op de limiet.”

Verstappen zat binnen een halve seconde van de pole position van Lewis Hamilton. „Ik had een groter gat verwacht. Het valt mee. Ik denk dat we in de race redelijk meekunnen.”

