Bayern krijgt dreun van Dortmund

De bekritiseerde coach van de regerend kampioen zag zijn ploeg ook bij koploper Borussia Dortmund verliezen: 3-2. De achterstand van Bayern liep daardoor op tot zeven punten.

„We hebben een fantastische wedstrijd gezien van twee goede ploegen”, zei Kovac, op wie de druk steeds groter wordt. „In de eerste helft hadden wij de wedstrijd in handen, na rust Dortmund. Het had in een gelijkspel kunnen eindigen, maar helaas hebben we verloren. We kunnen wel tevreden zijn over ons spel. Hier kunnen we op voortbouwen.” De vraag is hoeveel het geduld het bestuur van Bayern nog heeft met de 47-jarige Kroaat, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij de ’Rekordmeister’.

Robert Lewandowski ziet zijn heldenrol opgaan in rook. Ⓒ Reuters

Robert Lewandowski bracht Bayern München tot twee keer toe op voorsprong. De Pool voetbalt graag tegen zijn oude club. De spits heeft nu twaalf keer gescoord in negen duels met Borussia Dortmund. Marco Reus bracht Dortmund tot twee keer toe op gelijke hoogte. Invaller Paco Alcácer tekende voor de winnende treffer van de thuisploeg. De Spaanse spits, die de afgelopen jaren bij FC Barcelona niet kon overtuigen, heeft nu al acht keer gescoord in de Bundesliga. Alcácer maakte liefst zeven treffers als invaller.

Bayern München verzamelde in elf wedstrijden pas twintig punten. De laatste keer dat de Duitse topclub zo slecht begon aan het seizoen, was in 2010-2011. Onder trainer Louis van Gaal stond Bayern toen na elf wedstrijden op zestien punten.

Borussia Mönchengladbach is voorlopig de voornaamste uitdager van Dortmund. De club won de uitwedstrijd bij Werder Bremen met 3-1, dankzij drie doelpunten van Alassane Pléa. Borussia Mönchengladbach heeft vier punten achterstand op Dortmund.