Godin de held van Atletico Madrid

Diego Godin hielp zijn club in blessuretijd op karakter aan de winnende treffer: 3-2. De Uruguayaanse verdediger was geblesseerd toen hij scoorde. Hij liet zich niet vervangen omdat zijn trainer Diego Simeone al drie keer had gewisseld.

Iñaki Williams bracht de bezoekers uit Bilbao tot twee keer toe op voorsprong. Thomas Partey tekende voor de 1-1 en bereidde ook de 2-2 van Rodri voor.

Atlético Madrid is Barcelona tot op een punt genaderd. De koploper speelt zondag voor eigen publiek tegen Real Betis.