Winnend PSV bezorgt Van Bommel record

De Graafschap bood dapper weerstand, maar stond na negentig minuten met lege handen, net zoals de elf voorgaande tegenstanders van PSV dit seizoen. In Doetinchem werd het 1-4 voor PSV.

PSV mocht dan zonder puntenverlies zijn afgereisd naar Doetinchem, de thuisclub bleek geenszins onder de indruk. Al in de vierde minuut raakte Erik Bakker met een prachtige vrije trap de lat. Keeper Jeroen Zoet stond erbij en keer ernaar, maar had het geluk aan zijn zijde.

Steven Bergwijn (tweede van rechts) heeft voor de tweede Eindhovense treffer gezorgd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na een veelbelovend kwartier voor De Graafschap was het natuurlijk toch PSV dat in de achttiende minuut de leiding nam. Luuk de Jong, man in vorm en topscorer van de Eredivisie, nam een voorzet van Nick Viergever in een keer uit de lucht en scoorde met links tegen zijn streekgenoten.

Tot vreugde van de fanatieke fans op de Vijverberg kwam de thuisploeg snel langszij. Drie minuten na de openingsgoal bediende Furdjel Narsingh zijn ploeggenoot Youssef El Jebli met een vernuftige steekbal. El Jebli liet Zoet kansloos.

De Graafschap heeft de gelijkmaker geproduceerd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zes minuten later kon De Graafschap weer opnieuw beginnen. Steven Bergwijn zorgde voor een hernieuwde voorsprong van de koploper. De Oranjeinternational zal blij zijn met die goal, want hij had twee maanden niet gescoord in de Eredivisie.

Denzel Dumfries leek vijf minuten voor rust de boel al te beslissen in de Achterhoek, maar zijn treffer werd afgekeurd. De rechterverdediger stond buitenspel op het moment dat De Jong hem koppend bediende, besliste de VAR.

Hirving Lozano kreeg na een half uur voetbal overigens geen penalty. De Mexicaanse aanvaller leek te worden geraakt, maar zowel arbiter Kevin Blom als het VAR-team in Zeist gaf geen krimp.

Luuk de Jong scoort fraai in Doetinchem. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de tweede helft speelde PSV de wedstrijd moeiteloos uit. Donyell Malen knalde een kwartiertje voor tijd de derde Eindhovense treffer erin. Malen was een kwartier daarvoor binnen de lijnen gekomen voor Gaston Pereiro. Met zijn elfde seizoenstreffer zorgde De Jong voor het slotakkoord.

Record voor Van Bommel

En dus brak Van Bommel met PSV een record. Nooit eerder won een trainer zijn eerste twaalf Eredivisie-duels. Morten Olsen won in 1997 met Ajax elf duels in successie. Ajax werd drie kwart jaar later moeiteloos kampioen.

De voorsprong van PSV op de Amsterdammers bedraagt op dit moment acht punten. Excelsior is zondagmiddag in Rotterdam de opponent van Ajax.