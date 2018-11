Trotse Van Bommel: ’Het zijn maar statistieken’

De oud-speler is na de uitzege van PSV op De Graafschap (4-1) de enige coach die zijn eerste twaalf competitieduels allemaal heeft gewonnen.

Van Bommel verbeterde de prestatie van Morten Olsen, die 21 jaar geleden bij Ajax begon met elf zeges op rij. Die reeks eindigde met een gelijkspel tegen Roda JC. „Het zijn maar statistieken”, zei Van Bommel voordat hij een glimlach op zijn gezicht toverde. „Het belangrijkste is natuurlijk dat we weer hebben gewonnen. Maar een record is uniek.”

„Ik ben ook tevreden”, vervolgde Van Bommel. „Maar niet over onze eerste helft. Tot aan de rust moesten we onze voorsprong van 2-1 verdedigen. In de rust heb ik uitgelegd hoe we beter druk konden zetten. In de tweede helft hebben we het beter gedaan en zijn we ook niet meer in de problemen gekomen. Toen hadden we wel de controle.”