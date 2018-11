Trainer van Dortmund: ’Ik denk nog vaak aan Cruijff’

De Zwitserse trainer was altijd een groot bewonderaar van de in 2016 overleden Johan Cruijff. „Ik kan heel lang over Cruijff praten”, vertelt de 61-jarige Favre aan FOX Sports. „Ik ben twee weken bij hem op bezoek geweest in Barcelona, 25 jaar geleden.”

Favre is dolenthousiast over de filosofie van Cruijff. „Hij heeft het voetbal in Spanje gerevolutioneerd, vind ik. Als je het Spaanse voetbal ziet voordat hij kwam. Dat was heel anders dan nu. Nu hebben ze de beste spelers in de wereld.”

„Cruijff heeft mij zeker beïnvloed”, vervolgt Favre. Ik heb van veel trainers geleerd, maar Cruijff was als speler ook fenomenaal. Hij was van het niveau Pele en een aantal anderen. Ik denk nog heel vaak aan hem.”

