De Jong blijft maar scoren voor PSV

„Ik vond ons niet goed beginnen. Het leek soms nergens op”, erkende De Jong voor de camera van FOX Sports. „Maar we kregen best veel kansen. We hadden ook veel vaker moeten scoren. In de tweede helft speelden we beter en zijn we niet meer in de problemen gekomen.”

Trainer Mark van Bommel was lovend over zijn centrumspits. „Luuk is niet snel. Maar hij kan heel goed koppen en is ook slim. Ik ben blij dat hij voor ons speelt. Maar hij kan een hoger niveau dan de eredivisie zeker aan.

