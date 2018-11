VVV neemt Fortuna te grazen

De ploeg van trainer Maurice Steijn versloeg de gepromoveerde club uit Sittard met 3-2. Fortuna kwam nog wel op voorsprong, maar VVV herstelde zich al snel.

Nog voor rust zette de thuisclub de achterstand om in een voorsprong via doelpunten van Ralf Seuntjens en Peniel Mlapa.

De spits uit Togo tekende aan het begin van de tweede helft ook voor de 3-1. Het werd in de slotfase nog spannend na de aansluitingstreffer van André Vidigal, maar VVV hield met moeite stand. De twee Limburgse clubs troffen elkaar voor het eerst sinds het seizoen 1991-1992 op het hoogste niveau.

De geel-zwarte brigade uit Venlo staat met achttien punten op de vijfde plaats in de eredivisie. Fortuna Sittard neemt met dertien punten de tiende plek in.

De bezoekers kwamen in de dertigste minuut op voorsprong via Finn Stokkers, die profiteerde van een fout van Jerold Promes. De verdediger van VVV liet een verre trap van Kai Heerings onder zijn voet doorvliegen, waardoor Stokkers zo kon doorlopen. Twee minuten later stond VVV weer op gelijke hoogte. Seuntjens tikte de bal binnen nadat keeper Aleksei Koselev een schot van Mlapa voor zijn voeten had getikt. Met twee doelpunten haalde Mlapa daarna de winst binnen voor VVV.