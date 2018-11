Tsitsipas wint toernooi voor nieuwe generatie

Het eindejaarstoernooi in Milaan is bedoeld voor de beste acht tennissers tot 21 jaar, de nieuwe generatie. De twintigjarige Tsitsipas, als eerste geplaatst en de nummer 15 van de wereld, rekende in de finale af met de één jaar jongere Australiër Alex de Minaur.

Het werd 2-4 4-1 4-3 (3) 4-3 (3). Op het toernooi worden sets tot de vier gespeeld, vervangt Hawk-Eye de lijnrechters en worden de spelers gecoacht via een headset. Ook met tal van andere innovaties werd afgelopen week geëxperimenteerd.

Vorig jaar werd de eerste editie van de Next Gen Finals gewonnen door de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.