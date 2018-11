Goud voor Schulting en Knegt in Salt Lake City

Schulting won de 1000 meter, de afstand waarop ze begin dit jaar in Pyeongchang de olympische titel veroverde. Knegt was de beste op de 1500 meter. Hij revancheerde zich daarmee voor een mislukte seizoensstart vorige week in Calgary.

Voor Schulting betekende het haar derde wereldbekerzege van dit nog prille seizoen. Een week eerder zegevierde de 21-jarige Groningse in Canada op de 1000 en 1500 meter. In Salt Lake City was Schulting weer de beste op de afstand waarop ze zich olympisch kampioene mag noemen. Yara van Kerkhof bereikte ook de finale, maar eindigde daarin als vijfde en laatste. Lara van Ruijven won de B-finale.

Schulting sloeg de 1500 meter over in Salt Lake City. De Nederlandse inbreng moest komen van Rianne de Vries, die in de finale echter net naast een medaille greep (vierde). De zege ging naar de Koreaan Min-jeong Choi.

Knegt strandde vorige week op de 1500 in de halve finale. Hij ging onderuit en kreeg een penalty omdat hij een Zuid-Koreaan ten val had gebracht. Ook in de aflossingsfinale kon de 'Schicht uit Bantega' niet vlammen en moest hij met Oranje genoegen nemen met brons. De 29-jarige Fries nam in Salt Lake City revanche door met overmacht het goud te pakken op de 1500 meter. Met de aflossingsploeg werd Knegt vrijdag wel al in de kwartfinales uitgeschakeld.