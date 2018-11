Grote Prijs Brazilië dreigt weer nat te gaan

Selfies maken voor gevorderden. F1-fans proberen zichzelf met een langsrazende Red Bull - dee is van Ricciardo - op de kiek te zetten. Ⓒ AFP

SAO PAULO - Er is waarschijnlijk geen circuit dat inmiddels zo geassocieerd wordt met regen. Op slechts veertig minuten vliegen van de altijd zonnige stranden van Rio de Janeiro gaat de Formule 1 eigenlijk standaard nat in Sao Paulo. Zo ook weer in deze kwalificatiesessie van de Grote Prijs van Brazilië.