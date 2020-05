’AC Milan kwam in Amsterdam bij Van Gaal op bezoek’

Na drie jaar vertrok Van Gaal bij FC Barcelona samen met de inmiddels overleden voorzitter Josep Lluis Nunez. „Ik was consequent en loyaal aan hem”, zegt hij in het gesprek met Yves Gijrath. Die loyaliteit ging ten koste van een afkoopsom van zo’n ruim 2,5 miljoen euro.

Later pikte Van Gaal bij Manchester United wel de afkoopsom mee, vooral omdat hij zich daar verschrikkelijk in de maling voelde genomen. „Mijn vrouw had het al zes maanden door, maar vrouwen hebben daar ook veel betere voelsprieten voor. Maar ik had nooit verwacht dat ik zou sneuvelen door mensen (directeur Ed Woodward) intern.” Achter zijn rug werd in 2016 na twee jaar zijn aftocht bekokstoofd en werden onder andere al lang gesprekken gevoerd met zijn voormalig assistent José Mourinho.

Van Gaal behaalde in het verleden met Ajax grootse triomfen. Met de Amsterdamse club won hij naast de landstitel, de KNVB-beker en de Nederlandse Supercup ook de Champions League, de wereldbeker voor clubs, de Europese Supercup en de UEFA Cup. Zijn beste prestatie als trainer leverde hij naar eigen zeggen echter toch in zijn laatste half jaar bij Manchester United.

„In Manchester hing zes maanden lang een strop om mijn hals, werd ik publiekelijk neergezet en toch hadden de spelers zoveel vertrouwen in me dat we met tien man de verlenging van de FA Cup-finale moesten uitspelen en wonnen. Sowieso een geweldige ervaring, maar als je als coach overeind blijft in zo’n situatie van zes maanden lang, dan moet je wel iets in je mars hebben”, aldus Van Gaal.