Van Gerwen: ’Verstappen is ook de beste, maar hij wint ook niet altijd’

„Kijk bijvoorbeeld naar Raymond die was misschien ook niet scherp genoeg. Hij verliest de eerste wedstrijd waardoor er volle druk komt te staan op de tweede. In die positie wil je niet zitten”, aldus Mighty Mike tegenover RTL.

„Ik weet dat er niet veel mensen van mij winnen als ik op mijn best ben. Ik voel me gewoon hartstikke goed ook al heb ik de laatste twee toernooien niet gewonnen. Het waren niet de grootste toernooien ter wereld. Dit is er wel een en die wil ik graag winnen. En nog een keer. Ik heb het al een paar keer gewonnen.”

Van Gerwen kwam met een opmerkelijke vergelijking om uit te leggen waarom hij toch niet altijd alles wint. „Max Verstappen is ook de beste, maar hij wint ook niet iedere race. Hij is wel scherp, ook niet altijd. Anders maak je geen fouten. Anders vlieg je niet uit de bocht, snap je. Ik vlieg ook weleens uit de bocht, ik maak ook weleens fouten. Dat hoort er allemaal bij. Je kunt niet 365 dagen per jaar presteren. Je moet op de juiste momenten presteren. Dat is een van deze toernooien.”