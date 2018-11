Handbal: Nederlanders in volgende ronde CL

Dankzij het 28-28 gelijkspel bij het Franse Brest blijft de club uit Kopenhagen derde in de poule. Dulfer scoorde vier keer in Brest, Debbie Bont twee keer. Het Russische Rostov Don, met Lois Abbingh, is in die poule niet meer te achterhalen en was al zeker.

Nycke Groot en titelverdediger Györ worden winnaar van een andere poule. Ze wonnen de uitwedstrijd in Slovenië bij Krim Mercator (23-35), waar de Nederlandse midopbouwer zes keer scoorde.

BeNe League

Grote verrassing in de BeNe League was de overwinning van de nummer laatst, Wematrans/Quintus, bij JD Techniek/Hurry Up. In de dying seconds bezorgde Thijs van den Driest de ploeg uit Kwintsheul met de 29-30 de eerste punten van het seizoen. Landskampioen Green Park/Aalsmeer zette een royale overwinning neer op Kras/Volendam (35-26), door in het laatste kwartier weg te lopen. Herpertz/Bevo boekte opnieuw een overwinning (35-24 op het Belgische Tongeren) en heeft de top-vier in het zicht. In die top-vier staat naast Aalsmeer ook OCI-Lions, dat dichtbij was om koploper Achilles Bocholt de eerste nederlaag toe te brengen. Uiteindelijk werd het 30-30.

Eredivisie vrouwen

De kraker tussen koploper Otto/VOC en Morrenhof Jansen/Dalfsen is door VOC gewonnen. De Amsterdammers scoorden een halve minuut voor het einde de beslissende 31-32 in de Trefkoele, in de persoon van Britt van der Baan.