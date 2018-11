Statistieken - Monsterzege Ajax, Feyenoord slaat aanval af

De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond al bij De Graafschap, waardoor na de winst van Ajax het verschil nog steeds vijf punten is. Feyenoord deed goede zaken voor de derde plaats, door met 2-0 bij Heracles Almelo te winnen.

De derby van het Noorden tussen FC Groningen en SC Heerenveen werd een prooi voor de thuisploeg. Door de 2-0 zege is FC Groningen hekkensluiter-af. AZ was in Den Haag met 1-0 te sterk voor ADO.

Bekijk hier alle feiten en cijfers van de zondag gespeelde duels in de Eredivisie.