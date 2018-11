Waasland-Beveren zet coach op straat

De club verloor zaterdag met 2-0 bij Cercle Brugge en bezet de veertiende positie in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. De 38-jarige Ferrera was pas sinds afgelopen zomer in dienst van Waasland-Beveren, waar hij de opvolger was van Sven Vermant.

,,De club grijpt in na aanhoudende negatieve sportieve resultaten", is de uitleg op de website van de club. Waasland-Beveren won maar één keer dit seizoen en heeft slechts twee punten meer dan Excelsior Moeskroen dat laatste staat in de Jupiler Pro League.

Ferrera was eerder trainer van Charleroi, Sint-Truiden, Standard Luik en KV Mechelen.