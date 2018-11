Schaken: Ook tweede WK-partij remise

Beide spelers gaven elkaar zaterdag na zo'n drie uur en 49 zetten een hand.

Carlsen had het lastig met de witte stukken. Caruana had lang een betere stelling maar slaagde er niet in te winnen. De eerste wedstrijd tussen beide schakers eindigde vrijdag na zeven uur en maar liefst 115 zetten ook onbeslist.

Het WK omvat twaalf partijen. Wie als eerste op 6,5 punt komt, verovert de wereldtitel. Het prijzengeld bedraagt 1 miljoen dollar. Bij een gelijke eindstand (6-6) volgt een zogenoemde tiebreak.

De 27-jarige Carlsen heeft de wereldtitel sinds 2013 in handen. De 26-jarige Caruana won vorig jaar het kandidatentoernooi en hoopt de eerste Amerikaanse wereldkampioen te worden sinds de legendarische Bobby Fisher.