’Snap wel dat buitenlandse clubs De Jong interessant vinden’

„Hij is groot. Hij kan ontzettend goed koppen. Dat is denk ik heel belangrijk. Snelheid heeft hij niet, dat is het enige wat er ontbreekt. Hij is slim daarom zetten we hem ook vaak op 10”, aldus Van Bommel tegenover Fox Sports.

„Hij kan een bal controleren. Hij weet precies wat hij moet doen, waar hij moet lopen. Hij heeft een werklust voor drie.”

De Jong was tegen De Graafschap opnieuw goed voor twee treffers. De topscorer van de eredivisie bracht zijn totaal op elf treffers in twaalf competitiewedstrijden.

