VIDEO - Spectaculaire elleboogstoot in UFC-gevecht

De Mexicaanse vedergewicht schakelde The Korean Zombie in de allerlaatste seconde van de vijfde en laatste ronde uit met een ’no-look’ elleboogstoot. Rodriguez plaatste zijn actie vol op de kin van Chan Sung Jung, waarop de Zuid-Koreaan direct knock-out ging.

Vlak voor het moment hadden beide vechters de handen nog in de lucht gestoken om te vieren dat ze een spektakel van de partij hadden gemaakt en waarschijnlijk zouden worden beloond met een Fight of the Night-bonus. Chan Sung Jung stond na vier rondes voor en leek de partij te gaan winnen, maar ook Rodriguez had dus zo zijn reden tot juichen.

Met nog tien seconden op de klok besloten ze er nog even vol op te vliegen om er zodoende echt een feestje van te maken voor de fans. Het resulteerde in een zelden vertoonde knock-out en een tweede bonus voor Rodriguez, vanwege Performance of the Night.