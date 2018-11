De Randamie overtuigt bij terugkeer

De Randamie, in het dagelijks leven werkzaam als politieagente, schreef alle drie de ronden op haar naam en werd na afloop unaniem uitgeroepen tot winnares. Pennington was in het staande gevecht geen partij voor de Utrechtse.

The Iron Lady stond ruim 22 maanden geleden voor het laatst in de octagon, toen ze Holly Holm versloeg in de strijd om de vedergewichttitel.

De Randamie moest haar titel uiteindelijk afstaan, omdat ze niet bereid was om tegen Chris Cyborg te vechten. De Braziliaanse is meermaals betrapt op het gebruik van verboden middelen. „Ik vertrouw het niet. Mijn gezondheid staat voorop”, stelde ze toen.

Een eerder geplande rentree, vorig jaar september in Ahoy, moest worden uitgesteld vanwege een operatie aan haar rechterhand.

