'Kromo' en Heemskerk kloppen Sjöström opnieuw

'Kromo' won de race in 51,26, Heemskerk werd tweede in 51,38. Sjöström, de wereldrecordhoudster 100 vrij op de langebaan, tikte na 51,42 als derde aan.

Zaterdag had Heemskerk Sjöström al geklopt op de 200 meter vrij. De Nederlandse, die vrijdag ook al de beste was op de 400 meter, klokte 1.15,91. Sjöström was exact 1 honderdste langzamer: 1.51,92. Kromowidjojo won de 50 meter vlinder in een persoonlijk record van 24,51, Sjöström zwom in die race naar het zilver in 24,58.